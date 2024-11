Nations League: Portogallo e Spagna sono aritmeticamente prime

Allora saranno Modric e compagni a giocarsi tutto, visto che la Croazia è a 7 punti dopo il ko in casa della Scozia di McTominay e Gilmour, che è invece a quota 4 insieme alla Polonia. A combinare la frittata per la formazione di Dalic è Sucic, che in 14 minuti si prende due gialli e lascia i suoi in inferiorità numerica all'intervallo. Ci pensa poi McGinn, all'86', a far impazzire Glasgow. Alla Croazia basterà un pareggio per tenere il secondo posto, mentre la Polonia non può raggiungere il secondo posto per gli scontri diretti. Se Croazia e Scozia arriveranno a pari punti, sarà decisiva la differenza reti (2-2 complessivo nei 180' diretti).