Di Livio non ha dubbi: "Milan candidato numero uno allo scudetto, gli incompetenti criticavano Allegri"

L'ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha parlato dell'inizio di stagione e delle candidate alla corsa scudetto
La sconfitta in casa alla prima giornata contro la Cremonese sembrava aver incupito gli animi della piazza, ma sicuramente non quelli di Max Allegri, che non ha perso tempo nel cercare di trovare subito delle soluzioni per far funzionare il suo nuovo Milan. La risposta si è vista sul campo: dalla seconda giornata, punteggio pieno con 8 gol fatti e uno solo subito (su rigore), numeri che proiettano il Milan tra le squadre che potrebbero rimanere, tra qualche mese, ancora in corsa per la vittoria dello scudetto.
Il Milan di Allegri sta convincendo in molti, tra cui anche Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, che non ha dubbi sulle potenzialità dei rossoneri: "Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli. Allegri ha ricevuto critiche da persone incompetenti. Chiunque sappia di calcio e conosca la storia di questo allenatore, sa quanto possa trasformare le sue squadre e renderle difficili da affrontare. Anche il Napoli, domenica scorsa, si è accorto di quanto sia difficile giocare contro il Milan in questo momento".
