Di Livio non ha dubbi: "Milan candidato numero uno allo scudetto, gli incompetenti criticavano Allegri"

Il Milan di Allegri sta convincendo in molti, tra cui anche Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, che non ha dubbi sulle potenzialità dei rossoneri: "Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli. Allegri ha ricevuto critiche da persone incompetenti. Chiunque sappia di calcio e conosca la storia di questo allenatore, sa quanto possa trasformare le sue squadre e renderle difficili da affrontare. Anche il Napoli, domenica scorsa, si è accorto di quanto sia difficile giocare contro il Milan in questo momento".