Bologna: torna Skorupski, stop di 3-4 settimane per Lucumi

Circa un mese di stop per John Lucumi. Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del recupero della sfida sul campo dell'Hellas in programma giovedì. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo del portiere Skorupski, quella cattiva dallo stop forzato del centrale colombiano, sostituito a Como per un risentimento muscolare alla coscia destra: "Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi - riporta la nota del club rossoblù - hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane". In difesa restano a disposizione Heggem, Vitik e Casale. Con il mercato aperto a Casteldebole si considera l'inserimento di un nuovo centrale. Bernardeschi prosegue gli allenamenti differenziati dopo l'operazione alla spalla.