Italia, Buffon: "Playoff? Ci stiamo avvicinando bene, segnali forti dai giocatori"

Presente a Genova al “Teatro dei Campioni”, in occasione dell'evento di chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, Gigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha parlato così in vista dei playoff per il Mondiale 2026: "Ci stiamo avvicinando bene, facendo le cose che si devono fare. I giocatori, vedendoli, sembra stiano molto bene. Stanno dando dei segnali forti e confortanti: vedo ad esempio i giocatori di Napoli e Inter. Le cose stanno andando bene, spero durino almeno fino al 1 aprile".