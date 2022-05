Corsa scudetto, allarme diffidati: Milan, centrali a rischio. L'Inter teme per Perisic

VOLATA SCUDETTO

Tomori, Kalulu, Romagnoli e Diaz tra i rossoneri, il croato, Bastoni e Vidal tra i nerazzurri

La volata scudetto tra Milan e Inter entra nelle battute finali e le due squadre sono attese dagli ultimi 270 minuti di fuoco. Una corsa spalla a spalla che probabilmente si protrarrà fino all'ultima giornata e che verrà decisa dai dettagli. In un contesto di grande equilibrio, i diffidati possono spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Sotto questo punto di vista stanno peggio i rossoneri, che hanno 4 giocatori in diffida: Tomori, Kalulu, Romagnoli - in pratica tutti i centrali a disposizione, a parte Gabbia - e Brahim Diaz. Tra i nerazzurri ci sono, invece, Bastoni, Vidal e l'uomo più in forma del momento, Perisic.

Milan batte Inter 4-3, una 'vittoria' a cui Pioli avrebbe rinunciato volentieri. A preoccupare il tecnico rossonero sono soprattutto le diffide di Tomori e Kalulu, insieme a Maignan i segreti di una difesa praticamente imperforabile. Il collega Inzaghi, invece, incrocia le dita per Perisic, l'uomo più in forma e in questo momento tra i migliori esterni del mondo. E' vero che con Gosens si possono dormire sonni tranquilli, ma l'apporto del croato nelle ultime settimane è imprescindibile. Questo fantastico testa a testa rischia di essere deciso da un cartellino giallo in più o in meno.

