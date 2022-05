Milan, il popolo rossonero ai piedi di Maignan: è lui l'MVP contro la Fiorentina

QUI MILAN

Nonostante il gol decisivo di Leao è il portiere francese il migliore in campo per i tifosi, che ormai lo hanno eletto a idolo

I tifosi del Milan sono tutti ai piedi di Mike Maignan. Il portiere francese, a cui sono bastate poche partite a inizio stagione per far dimenticare Gigio Donnarumma, è stato tra i grandi protagonisti della vittoria contro la Fiorentina e il popolo rossonero lo ha eletto MVP del match davanti a Tonali e Leao, nonostante quest'ultimo abbia realizzato il gol decisivo nei minuti finali.

La straordinaria parata su Cabral ha rappresentato un vero e proprio spartiacque della partita e, forse, anche della corsa scudetto. La squadra di Pioli è passata nel giro di pochi minuti da un potenziale 0-1 all'1-0 che ha deciso la sfida di San Siro e quel riflesso di Maignan può ora davvero entrare nella storia del club.

D'altronde la crescita dei rossoneri in questa stagione è passata anche dall'aver blindato la difesa: un anno fa, di questi tempi, il Milan aveva già incassato 41 gol, ora è a quota 30 e molto lo deve proprio all'ex Lille, sicuramente uno dei colpi più vincenti della coppia Maldini-Massara.

Tra i tifosi è già da tempo un idolo e se dovesse arrivare anche il tricolore il suo appeal non potrebbe che aumentare. Lui la ricetta per vincere l'ha già messa nero su bianco, con un post su Instagram dopo la vittoria sulla Viola: "Determinazione, disciplina, lavoro". Questi gli elementi chiave per raggiungere il traguardo.