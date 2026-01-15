Como-Milan, Fullkrug recuperato: convocato per la sfida di questa sera

Niclas Fullkrug è stato convocato per la sfida di questa sera con il Como. A due giorni di distanza dall'infortunio al piede, arrivato nel corso dell'allenamento di martedì, a sorpresa il centravanti tedesco ha recuperato e questa sera sarà presente nella sfida del Sinigaglia. Ieri Fullkrug si è allenato col resto dei compagni, l’infrazione alla falange del piede (subito ridotta) fa male, ma la sua voglia di campo è tanta e il tedesco stringerà i denti: l'allenamento di questa mattina ha dato buone indicazioni sulle sue condizioni e per questo motivo è stato convocato.