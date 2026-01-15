Logo SportMediaset

VERSO COMO-MILAN

Como-Milan, Fullkrug recuperato: convocato per la sfida di questa sera

Il centravanti tedesco si era fatto male al piede nell'allenamento di martedì scorso 

di Martino Cozzi
15 Gen 2026 - 13:18

Niclas Fullkrug è stato convocato per la sfida di questa sera con il Como. A due giorni di distanza dall'infortunio al piede, arrivato nel corso dell'allenamento di martedì, a sorpresa il centravanti tedesco ha recuperato e questa sera sarà presente nella sfida del Sinigaglia. Ieri Fullkrug si è allenato col resto dei compagni, l’infrazione alla falange del piede (subito ridotta) fa male, ma la sua voglia di campo è tanta e il tedesco stringerà i denti: l'allenamento di questa mattina ha dato buone indicazioni sulle sue condizioni e per questo motivo è stato convocato. 

Il Milan a Como per provare a impedire la fuga dell'Inter e staccare il Napoli

Il recupero lampo di Fullkrug sarà molto utile per Allegri, che se nel finale dovesse avere bisogno di aumentare il proprio potenziale offensivo potrebbe ripetere la mossa fatta qualche giorno fa contro il Genoa e mettere il tedesco al centro di un tridente formato da NkunkuLeao o Pulisic (che dovrebbe partire dalla panchina) con il passaggio alla difesa a 4: "Questa può essere una soluzione, è una cosa a cui penso, ci stiamo lavorando - ha detto Allegri nella conferenza della vigilia - Dipende dai momenti e dalle caratteristiche di chi ho a disposizione". 

A proposito di difesa, contro la squadra di Fabregas torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro al posto di Pavlovic (che dopo lo scontro di Firenze ha nove punti di sutura in testa) e Gabbia a completare il terzetto. Sulla sinistra torna titolare Bartesaghi, dall'altra parte l'immancabile Saelemaekers (sempre titolare fin qui in stagione), così come tornano dall'inizio anche Fofana, Modric e Rabiot, che al Franchi erano partiti in panchina. 

