Serie A: Milan a Como per provare a impedire la fuga dell'Inter e staccare il Napoli

I rossoneri sfidano Fabregas, Allegri deve restare a -3 da Chivu. Si recupera pure Verona-Bologna
© Getty Images
La Serie A si prepara a cancellare gli ultimi asterischi. Dopo il pari del Napoli e il successo dell'Inter, il Milan è di scena a Como contro la formazione di Fabregas per impedire la fuga di Chivu: Allegri deve vincere per restare a -3 dalla capolista e staccare i campioni d'Italia. L'altro match della sedicesima giornata di campionato da recuperare è Verona-Bologna: punti pesanti per salvezza e coppe europee in palio al Bentegodi.
COMO-MILAN, ALLEGRI VUOLE EVITARE LA FUGA DI CHIVU
Como e Milan saranno le ultime squadre a togliere l'asterisco in questa Serie A che recupera la sedicesima giornata. E non sarà una partita banale, per Scudetto e Champions. I rossoneri, a 40 punti insieme al Napoli fermato dal Parma, devono vincere al Sinigaglia per impedire la prima fuga di questo campionato: con un successo, Allegri resta a -3 da Chivu e stacca Conte, mentre un pareggio lo farebbe sprofondare a -5. Ma allo stesso tempo, in una classifica cortissima, c'è anche il fattore quarto posto da considerare. Perché Juventus e Roma sono soltanto a -1, e a -6 dai rossoneri c'è pure la formazione di Fabregas che, vincendo, si porterebbe addirittura a -3 dal secondo posto.
Allegri potrebbe aggiungere in extremis in panchina Füllkrug, vicino al pieno recupero del problema al piede, ma punterà comunque su Pulisic e Leão in attacco. Pavlovic, dopo il colpo alla testa di Firenze, potrebbe non essere rischiato: si va verso il trio Tomori-Gabbia-Bartesaghi in difesa. Fabregas senza i soliti Goldaniga, Morata, Diao e Addai: pronto il classico 4-2-3-1 con Vojvoda, Rodriguez e Paz dietro Douvikas. A centrocampo più Da Cunha di Caqueret. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Guida.
VERONA-BOLOGNA: SI GIOCA PER SALVEZZA ED EUROPA
Prima di Como-Milan, però, c'è un'altra gara da recuperare: Verona-Bologna, sfida che rappresenta un'occasione importante per entrambe. I gialloblù, ultimi insieme al Pisa con 13 punti, cercano una vittoria per portarsi al terzultimo posto, ma soprattutto a -1 dalla salvezza e dal Lecce, battuto dall'Inter. Italiano, invece, insegue un successo che manca in campionato addirittura dal 22 novembre e che proietterebbe i rossoblù all'ottavo posto, scavalcando la Lazio. Si comincia alle 18:30, con Mariani direttore di gara.