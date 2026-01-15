Serie A: Milan a Como per provare a impedire la fuga dell'Inter e staccare il Napoli

COMO-MILAN, ALLEGRI VUOLE EVITARE LA FUGA DI CHIVU

Como e Milan saranno le ultime squadre a togliere l'asterisco in questa Serie A che recupera la sedicesima giornata. E non sarà una partita banale, per Scudetto e Champions. I rossoneri, a 40 punti insieme al Napoli fermato dal Parma, devono vincere al Sinigaglia per impedire la prima fuga di questo campionato: con un successo, Allegri resta a -3 da Chivu e stacca Conte, mentre un pareggio lo farebbe sprofondare a -5. Ma allo stesso tempo, in una classifica cortissima, c'è anche il fattore quarto posto da considerare. Perché Juventus e Roma sono soltanto a -1, e a -6 dai rossoneri c'è pure la formazione di Fabregas che, vincendo, si porterebbe addirittura a -3 dal secondo posto.