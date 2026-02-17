Chi al posto di Rabiot? Allegri studia due soluzioni. Davanti spazio a Nkunku-Leao

Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni
Il francese è squalificato e il tecnico dovrà scegliere chi affiancare a Modric nel recupero della 24esima giornata
A distanza di poco più di un mese, domani sera Milan e Como si affronteranno nuovamente in una sfida che può dire molto sul cammino delle due squadre. I rossoneri proveranno a tenere il passo dell'Inter, momentaneamente a +8, mentre i lariani dovranno riprendere la loro corsa all'Europa dopo il brusco stop contro la Fiorentina.
Per quanto riguarda il Diavolo, Massimiliano Allegri potrà finalmente contare su Alexis Saelemaekers. Il belga ha recuperato dal fastidio agli adduttori che l'aveva costretto a saltare le trasferte di Bologna e Pisa e domani sarà a disposizione del tecnico. Ancora da vedere se sarà schierato dal primo minuto oppure se partirà inizialmente in panchina. Nelle ultime uscite Athekame ha mostrato importanti segnali di crescita e ha certificato i suoi progressi con l'assist per Loftus-Cheek venerdì scorso in Toscana. Possibile, dunque, che sia ancora lo svizzero titolare, con il belga pronto a subentrare.
Il dubbio più grande è sul sostituto di Rabiot. Il francese dovrà scontare un turno di squalifica dopo il rosso ricevuto a Pisa e il tecnico sta quindi riflettendo su come comporre il centrocampo. Se per Luka Modric la maglia da titolare è praticamente certa, gli altri sono tutti in ballottaggio. Allegri sceglierà tra due soluzioni: una con Ricci e Fofana, l'altra con Loftus-Cheek arretrato insieme all'ex Torino. L'inglese viene da due gol consecutivi e al momento viene difficile ipotizzarlo fuori dall'11 titolare.
Davanti, dopo le parole dell'allenatore in conferenza, Pulisic dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina: "È da valutare, ha ancora questo mezzo fastidio". Al fianco di Nkunku, potrebbe esserci dunque Leao. Allegri in conferenza ha dichiarato che "sta bene", ma la rifinitura del pomeriggio potrebbe essere decisiva. Gli acciacchi del portoghese sono ormai noti: occhio dunque anche a Fullkrug se Loftus-Cheek dovesse essere arretrato a centrocampo.
La probabile formazione del Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
