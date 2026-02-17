Genoa, ripresa allenamenti di domani al Signorini aperta ai tifosi

Allenamento a porte aperte domani per il Genoa alla ripresa delle sedute in vista della delicatissima gara di domenica prossima con il Torino, al Ferraris alle 12.30. Dopo il giorno di riposo concesso oggi, De Rossi ritroverà i propri giocatori domani pomeriggio e lo farà sotto lo sguardo dei tifosi in quella che sarà la prima volta nel 2026. L'ultima seduta aperta ai tifosi è stata infatti il 17 novembre 2025 quando il neo tecnico De Rossi era subentrato da pochi giorni.