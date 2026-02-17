Genoa, ripresa allenamenti di domani al Signorini aperta ai tifosi

17 Feb 2026 - 13:22

Allenamento a porte aperte domani per il Genoa alla ripresa delle sedute in vista della delicatissima gara di domenica prossima con il Torino, al Ferraris alle 12.30. Dopo il giorno di riposo concesso oggi, De Rossi ritroverà i propri giocatori domani pomeriggio e lo farà sotto lo sguardo dei tifosi in quella che sarà la prima volta nel 2026. L'ultima seduta aperta ai tifosi è stata infatti il 17 novembre 2025 quando il neo tecnico De Rossi era subentrato da pochi giorni.

I cancelli del centro sportivo Signorini, come comunicato dal club sui propri canali social, saranno aperti a partire dalle ore 13.30 mentre l'allenamento avrà inizio alle 14.30. Al momento il Genoa, dopo il successo del Lecce nel posticipo del lunedì a Cagliari, si trova in quart'ultima posizione a pari punti, 24, con i salentini e la Cremonese, con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina, terz'ultima e tre lunghezze dal Torino, prossimo avversario, a quota 27.

Ultimi video

04:28
MCH PARTENZA INTER PER BODO A MALPENSA 17/02 MCH

L'Inter parte per Bodo: dove sono Calhanoglu e Frattesi?

01:00
Moviola di Cagliari-Lecce

La moviola di Cagliari-Lecce

01:46
Atalanta in Champions

Atalanta in Champions

03:09
Allegri verso il Como

Allegri verso il Como

01:52
I segreti del Bodo-Glimt

I segreti del Bodo-Glimt

02:01
Chivu e l'Inter

Chivu e l'Inter, unione da record

02:29
Inter-Juve non si ferma

Inter-Juve non si ferma

01:42
La Penna verso lo stop

La Penna verso lo stop

01:43
Occhio a Osimhen e Icardi

Occhio a Osimhen e Icardi

01:49
Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

02:19
Spalletti a testa alta

Spalletti a testa alta

01:07
MCH BODO GLIMIT AMBIENTE MCH

Inter, ti aspettano gelo e tanta neve: il meteo a Bodo

01:32
DICH ALLEGRI SU GOL MUNTARI DICH

Allegri quattordici anni dopo: "Non abbiamo perso per il caso Muntari"

00:42
DICH ALLEGRI SU COMO DICH

Allegri: "Obiettivo è far risultato"

01:39
DICH ALLEGRI SU BASTONI DICH

Allegri: "Bastoni? Cose che sono sempre successe"

04:28
MCH PARTENZA INTER PER BODO A MALPENSA 17/02 MCH

L'Inter parte per Bodo: dove sono Calhanoglu e Frattesi?

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Haitam Aleesami 
14:52
Bodo, Aleesami shock su Bastoni: "Sono juventino ma ha fatto bene"
13:32
Giudice Sportivo, Comolli squalificato fino al 31 marzo: "Cercava contatto fisico con La Penna"
13:22
Genoa, ripresa allenamenti di domani al Signorini aperta ai tifosi
12:07
Milan, Allegri sul caso Bastoni: "Cose sempre successe nel calcio"
11:37
Lotito pensa al futuro della Lazio: "Lavoro per renderla immortale"