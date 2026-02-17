Giudice Sportivo, Comolli squalificato fino al 31 marzo: "Cercava contatto fisico con La Penna"

17 Feb 2026 - 13:32
© Getty Images

© Getty Images

L'ad della Juventus, Damien Comolli, é stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconero Giorgio Chiellini l'inibizione é fino al 27 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell'intervallo di Inter-Juve, per l'espulsione di Kalulu. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva "un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo"; trattenuto da Spalletti, e ha "proferito espressioni gravemente insultanti" verso l'arbitro. 

Comolli é stato squalificato "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara - si legge nel comunicato - cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della società Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro".

Quanto a Chiellini é stato inibito "per avere contestato in modo concitato ed irriguardoso" l'operato dell'arbitro La Penna, "reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio del direttore di gara; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Infrazione quest'ultima rilevata da un assistente". 

