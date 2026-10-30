VRSO MILAN-INTER

Cardinale da Milanello: "Stiamo arrivando, non ho dubbi. Il derby? Sono fiducioso"

Il patron rossonero: "Amorim eloquente e trasparente come il nuovo corso del Milan"

30 Ott 2026 - 16:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Presente a Milanello alla vigilia del derby, Gerry Cardinale ha assistito anche alla conferenza stampa di Ruben Amorim. All'uscita dal centro sportivo, il numero uno di Red Bird si è fermato con i tifosi presenti rilasciando qualche dichiarazione: "Ogni derby è importante. Ogni partita è importante - ha esordito Cardinale -. Bisogna fare le cose nel modo giusto, essere seri. È una partita, questi ragazzi sono concentrati e Ruben sta facendo il suo lavoro. I giocatori stanno facendo il loro. Oggi abbiamo svolto un ottimo allenamento, sono sempre fiducioso perché siamo preparati. Facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e dobbiamo affrontarli, ma questo è il calcio".

E ancora: "Domani scenderemo in campo con grande lucidità e concentrazione, poi vedremo cosa succederà - ha proseguito Cardinale che ha anche blindato Ruben Amorim -. Lo sapete anche voi: questo è il calcio. Ma lasciatemi dire una cosa: stiamo arrivando. Non ci sono dubbi su questo. Se ho parlato con Amorim? Certo e più volte al giorno. Credo sia stata una buona conferenza stampa. Sì, è molto eloquente, autentico e trasparente. Questa è la nuova identità del Milan, no?".

Leggi anche
 Amorim 

Amorim: "Scudetto? Ci siamo anche noi, non invidio Chivu. Gila, Rabiot e Moreira? Valuterò domani"

milan inter
milan
cardinale

Ultimi video

02:18
Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

00:35
DICH CESARI SU GUIDA PER IL DERBY 30/10 DICH

Guida per Milan-Inter, l'analisi di Cesari: "La sua arma vincente è l'esperienza"

01:39
DICH CHIVU SU TATTICA PER SITO 30/10 DICH

Chivu e la sua Inter: "Poco equilibrio? Possiamo crescere, ma stiamo facendo bene"

02:40
Spalletti-Allegri, sfida che sa di storia

Spalletti-Allegri, sfida che sa di storia

02:41
San Siro, che Derby!

San Siro, che Derby!

00:52
DICH AMORIM "GONCALO RAMOS PUO' ESSERE L'UOMO DERBY" PRE-DERBY 30/10

Amorim: "Spero che Ramos diventi l'uomo derby"

01:14
Inter, voglia di Derby

Inter, voglia di Derby

01:16
Milan, Cardinale e Ibra caricano il derby

Milan, Cardinale e Ibra caricano il derby

01:26
DICH AMORIM "NO INVIDIOSO DI CHIVU" PRE-DERBY 30/10 DICH

Amorim prima del derby: "Stimo Chivu ma non gli invidio nulla"

00:26
DICH CHIVU SU DERBY PER SITO 30/10 DICH

Chivu: "Derby sempre speciale, siamo pronti e vogliamo vincerlo!"

02:03
DICH AMORIM "INTER PIU' ESPERTA DI NOI" PRE-DERBY 30/10 DICH

Amorim: "Inter più esperta ma anche noi abbiamo talento"

01:07
Radice: "Chivu, chiesto sforzo importante a un attaccante"

Radice: "Chivu, chiesto sforzo importante a un attaccante"

01:01
Raimondi: "Pazza idea Amorim contro l'Inter"

Raimondi: "Pazza idea Amorim contro l'Inter"

02:22
Juve, l'urlo dei tifosi

Juve, l'urlo dei tifosi

01:57
Le tante facce di Allegri...

Le tante facce di Allegri...

02:18
Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

I più visti di Milan

Nuovo San Siro

Inter e Milan svelano il nuovo San Siro: come sarà, quando sarà pronto e quanto costerà

21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

Amorim sorprende ancora: Pulisic e Modric riposano, in tre dietro G. Ramos

Lo stadio per colmare il gap con le big d’Europa: quanto incasseranno i club e perché non si chiamerà S.Siro

Milan in emergenza, chi recupera per il derby? Rabiot più no che sì, anche Tomori ko

Doppietta inutile per Cisse. Ramos adesso è un caso, disastro De Winter e Musah

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:30
Guai in Belgio per Nainggolan: chiesti due anni di carcere per riciclaggio
17:29
Inter, Akanji: "Derby da vincere"
 Dybala
17:22
Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: Dybala ancora out
Vincenzo Italiano
17:16
Italiano: "Tra me e De Laurentiis un amore platonico, non si riesce ad avere un contatto vero e proprio"
17:07
Juve: Spalletti ritrova Ekhator, è tornato in gruppo