Milan, Musah: "Se vinci il derby è come vincere un trofeo"

"È la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita": il centrocampista del Milan Yunus Musah, alla CBS Sport, racconta le emozioni che la sfida contro l'Inter porta con sé. Attenzione massima e obiettivo ovviamente i tre punti. "E' una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale - spiega Musah - non devi dire a nessuno dei compagni l'importanza della partita o che si deve concentrare, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi".