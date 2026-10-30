Atalanta: Kristensen e Gaetano out per il Parma, rientro dopo la sosta

L'Atalanta non avrà a disposizione il difensore Thomas Kristensen e il centrocampista Gianluca Gaetano nella decima giornata di campionato di serie a lunedì 2 novembre a Bergamo contro il Parma. Entrambi, anche se gli esami diagnostici di approfondimento sono previsti per il giorno stesso della partita, rischiano di tornare disponibili dopo la seconda pausa per le Nazionali, saltando quindi anche Kairat Almaty in Conference League e Monza. Kristensen, sostituito ieri a Firenze dopo 4' dal rientrante Giorgio Scalvini, ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra dopo un rinvio col piede opposto. Gaetano, uscito al 13' della ripresa con Mario Pasalic al suo posto, soffre di una distrazione ai muscoli adduttori della coscia destra. I nerazzurri hanno attualmente indisponibili anche Bellanova, Hien, Kolasinac e Kossounou in difesa, il terzo portiere Pompei, Kessie a centrocampo, Raspadori e Scamacca in attacco.