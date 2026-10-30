Il Como ha vinto il premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport"

Il riconoscimento, nato nel 2022, si ispira al gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che tra i primi accolse una famiglia fuggita dalla guerra. Da allora, il premio ha viaggiato tra i campi da gioco e le storie sportive di tutta Italia. È stato consegnato a oltre 40 tra donne, uomini e società sportive che hanno messo i valori umani e la gentilezza al centro. A rendere questo premio ancora più speciale è la sua anima: la maggior parte delle segnalazioni, infatti, arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.