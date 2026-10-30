Il Como ha vinto il premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport"

30 Ott 2026 - 15:23
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© Ufficio Stampa

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Un modello di inclusione, un punto di riferimento per la comunità e un esempio concreto di sostenibilità dentro e fuori dal campo. Il Como 1907 si è aggiudicato il prestigioso premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, consegnato direttamente al presidente  Mirwan Suwarso da Gaia Simonetti, giornalista, scrittrice e ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, e per USSI Toscana.

Il riconoscimento, nato nel 2022, si ispira al gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che tra i primi accolse una famiglia fuggita dalla guerra. Da allora, il premio ha viaggiato tra i campi da gioco e le storie sportive di tutta Italia. È stato consegnato a oltre 40 tra donne, uomini e società sportive che hanno messo i valori umani e la gentilezza al centro. A rendere questo premio ancora più speciale è la sua anima: la maggior parte delle segnalazioni, infatti, arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.

Il simbolo del Premio racchiude l'essenza stessa di questa iniziativa: una maglia speciale disegnata dai più piccoli, che porta impressa la celebre frase di Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo".

Il Como 1907 ha saputo tradurre questa visione in realtà quotidiana in campo e fuori dal rettangolo di gioco.

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