Abate: "Toro in crescita, ma a Frosinone è molto difficile"

"Stiamo crescendo e abbiamo ancora margini enormi, ma a Frosinone sarà molto difficile: dovremo giocare con umiltà, vogliamo farli soffrire": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, presenta la trasferta in Ciociaria in programma domenica alle 15. "Abbiamo subito 14 gol, ma almeno quattro o cinque sono stati causati da errori individuali evidenti e banali - continua in conferenza stampa - e senza quelli, saremmo in linea: la squadra mi dà la sensazione di solidità, ma anche su questo possiamo crescere". A sinistra Cacciamani viaggia verso il forfait: "Belghali può giocare anche a sinistra ma ci sono Patterson e Aboukhlal, ho valide alternative - risponde Abate - mentre con Mandragora non vogliamo correre rischi e puntiamo a riaverlo al meglio dopo la sosta, poi magari ci stupisce".