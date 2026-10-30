Bologna, Palladino: "Se siamo quelli di San Siro daremo fastidio a tutti"

"Monza tappa fondamentale della mia vita, ma domani voglio tre punti fondamentali per la nostra classifica". Raffaele Palladino non dimentica il passato ma guarda al futuro. Dopo la vittoria di San Siro, il Bologna cerca la prima vittoria casalinga per rilanciarsi definitivamente, anche in chiave parte medio alta della classifica. A un patto: "Non dobbiamo sentirci più bravi di quello che siamo dopo il successo nel turno infrasettimanale. Abbiamo un'onda da cavalcare. Se dimostriamo di essere quelli che hanno battuto il Milan allora possiamo dare fastidio a tutti. Ma per riuscirci ogni partita dobbiamo giocarla come se fosse l'ultima".