Milan, la situazione infortunati verso il derby: Rabiot più no che sì, Tomori ko

In questo momento critico, emerge con forza il limite di una rosa costruita in fase di mercato con lacune evidenti e alternative non sempre all'altezza dei titolari, nel post-partita lo stesso Amorim non si è nascosto dietro a un dito: "Quando guardo i miei giocatori in questo momento, vedo che stanno dando tutto: tutto quello che hanno, lo stanno mettendo in campo. Non voglio parlare dei giocatori che non abbiamo per poter fare turnover e mantenere la squadra sempre fresca; dobbiamo semplicemente adattarci. Quindi domani (oggi, ndr) valuterò i calciatori: penso che potremo recuperarne uno o due, magari potremo correre un rischio con loro. Vedremo".