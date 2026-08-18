Anche Nava contro Maldini: "Nelle giovanili del Milan non si ingabbiavano i talenti. Eravamo pionieri"

Anche Nava, ex calciatore e allenatore dai Giovanissimi alla Primavera, proprio durante la gestione di Galli, ha parlato della metodologia applicata in quegli anni, definendosi più un educatore che un allenatore. L’obiettivo primario, ha precisato, è sempre stato quello di favorire la crescita dei ragazzi sia dal punto di vista umano che calcistico, formando il giocatore ed esaltandone il talento. Nava, confermando le parole di Galli, ha negato che si sia mai cercato di imprigionare il talento. In realtà il metodo mirava a valorizzare le qualità dei singoli per poi integrarle in un contesto collettivo. Questa metodologia è stata descritta come visionaria. Nava ha confermato che l'idea non è mai stata quella di privilegiare la tattica a discapito della qualità individuale: Il talento era un elemento centrale di un sistema definito visionario, perché esplorava un approccio allora non ancora conosciuto nemmeno nelle prime squadre.