Camarda, la rinascita parte da qui: oggi titolare con l'Under 21, all'orizzonte il tour de force con il Milan

Di certo, con l'Under 21 la fiducia del mister, Baldini, non manca: "Credo molto in lui e nei nostri giovani. Sono contento di quello che sta dimostrando e penso che abbia un futuro importante in questo club; farà parte della nostra rosa per tutta la stagione." Il grande salto può aspettare, lo svezzamento va svolto per gradi. E allora Francesco proverà a dare il suo meglio con la Nazionale giovanile, che si gioca l'accesso all'Europeo di categoria 2027 tra Serbia e Albania. Armenia (stasera) e Polonia (lunedì) sono avvisate.