Filippo Galli risponde a Maldini: "Parla di settore giovanile ma non se n'è mai occupato. Sul figlio Daniel... "

L'accusa di Maldini era stata esplicita: "Qualcosa non funziona a livello sistemico. I miei figli l'hanno visto nelle giovanili del Milan: si parla solo di tattica; se un ragazzo ha talento, è un problema". "Sono stato Responsabile del Settore Giovanile di AC Milan dal 2009 al 2018" ha replicato oggi Galli.