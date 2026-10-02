Siviglia, Plaza confessa: "Fofana? Un regalo piovuto dal cielo"

A raccontare i retroscena dell'operazione è stato Luis Garcia Plaza, tecnico del Siviglia, ai microfoni di Cadena Cope: “Un affare inaspettato per noi e che ci avrebbe permesso di fare un salto di qualità. Non ci saremmo mai aspettati di arrivare a questo tipo di giocatore, ma ti racconto com’è andata. Saranno state le 19:00, io ero al club e Fofana stava andando all’Olympique Lione, se non ricordo male, e lì c’è stato un problema di tesseramento o qualcosa del genere per cui non hanno potuto iscriverlo, e allora ce l’hanno offerto. Lo hanno offerto a diverse squadre e noi gli abbiamo offerto tutto quello che ci rimaneva del tetto salariale o del margine di spesa”.