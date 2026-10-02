IL TEST

Milan, finisce 1-1 l'allenamento congiunto con il Padova

Per i rossoneri in gol Ossola su assist di Loftus-Cheek

02 Ott 2026 - 14:00
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E' finito con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra il Milan e il Padova. La squadra di Amorim è scesa in campo con Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, Terracciano, Idrissi, Hutchinson e Pulisic. Rossoneri pericolosi nel primo tempo con Hutchinson, Idrissi e Pulisic, ma Sorrentino nega il gol in più occasioni. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il Milan conferma l’undici iniziale, con Ossola e Nirash Perera che subentrano a Hutchinson e Idrissi. Il Milan continua a creare occasioni e al 24’ passa in vantaggio: Loftus-Cheek resiste a un contrasto e serve Ossola, che firma l’1-0 con un diagonale potente. Nel finale spazio anche per Vos. Allo scadere Sgarbi trova il pareggio di testa. I giocatori avranno adesso due giorni di riposo in attesa della ripresa degli allenamenti fissata per lunedì.

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