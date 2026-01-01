Milan, ora o mai più: Allegri torna a Cagliari tra emergenza e zero margini di errore

A Cagliari, insomma, servono tre punti e non sarà facile. Le indicazioni della vigilia indicano Leao nel ruolo di prima punta per i minuti che avrà nelle gambe (e non saranno inevitabilmente moltissimi) e Loftus-Cheek ad agire alle sue spalle. Il centrocampo sarà quello titolare, con Fofana e Rabiot ai lati di Modric. In difesa la grande incognita è Pavlovic: non dovesse recuperare, il terzo lo farà Bartesaghi con conseguente inserimento di Estupinan nel ruolo di quinto di sinistra. De Winter sarà ancora il centrale e ad attenderlo ci sarà un Kilicsoy in momento di grazia. L'attaccante turco, due gol in altrettante partite da titolare, è un avversario scomodo, molto mobile, rapido e capace di calciare sia di destro che di sinistro. Alle sue spalle si muoverà Sebastiano Esposito, altro giocatore di talento e grande qualità. Il Cagliari, di fatto, tolto Folorunsho, schiererà la formazione migliore e non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner ai rossoneri. Ma Allegri, che Cagliari la conosce bene, sa che la tappa è fondamentale per il prosieguo del suo campionato. Non può sbagliare lui e non può sbagliare il suo Milan. Perché cominciare male il 2026 potrebbe voler dire lasciar scappare le rivali.