Leao, show su Twitch: la curva, il 7 vs 1 di Milan-Napoli, il meme di Allegri e tanto altro...

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo
In attesa di tornare al top della condizione, Rafael Leao dà spettacolo su Twitch. Live per 75 minuti, l'attaccante del Milan ha intrattenuto i tifosi con video di calcio, musicali, risate, meme e commenti in italiano, inglese, francese e portoghese. Uno show vero e proprio con tanto di cambio di "abbigliamento". "Ogni volta che le squadre avversarie vengono a San Siro devono capire la furia, la furia - ha detto Leao parlando del supporto della curva -. É troppo importante per noi. Tutti, anche quelli nuovi, hanno capito la differenza che c'è quando siete tutti a San Siro". "Ogni volta che entriamo in campo, giochiamo per vincere, ma quando ci siete voi a cantare, dimentichiamo la fatica. Grazie mille, quest'anno vogliamo fare cose importanti", ha aggiunto.
"La mia foto 7 contro 1 in Milan-Napoli? Tornavo dopo un mese, eravamo sotto di un uomo, non riuscivo a respirare bene. In contropiede questa poteva essere una delle poche occasioni nella partita - ha proseguito il portoghese parlando della foto diventata virale -. Se fossi stato al 100%, sarebbe andata meglio". "Non mi ero reso conto che in quell'azione ci fossero tutti quei difensori a inseguirmi - ha aggiunto -. Ho lo screenshot nella mia galleria. Ora mi alleno per bene sul fiato e torno...".
"Quando il mister ha calciato la palla? Allegri è top, top, top: troppo bravo, niente da dire... Calma mister!", ha proseguito Leao commentando con ironia il "meme" del mister rossonero che calcia il pallone con rabbia a bordocampo. Poi una battuta su Yamal. "E' pazzo, non è normale. E' troppo forte", ha detto Leao indossando prima la maglietta di Henry e poi quella di Ronaldinho.
