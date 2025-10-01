Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
75 MINUTI LIVE

Leao, show su Twitch: la curva, il 7 vs 1 di Milan-Napoli, il meme di Allegri e tanto altro...

Il portoghese ha dato spettacolo tra battute, risate e video di calcio e musicali indossando le maglie di Henry e Ronaldinho

01 Ott 2025 - 11:16

In attesa di tornare al top della condizione, Rafael Leao dà spettacolo su Twitch. Live per 75 minuti, l'attaccante del Milan ha intrattenuto i tifosi con video di calcio, musicali, risate, meme e commenti in italiano, inglese, francese e portoghese. Uno show vero e proprio con tanto di cambio di "abbigliamento". "Ogni volta che le squadre avversarie vengono a San Siro devono capire la furia, la furia - ha detto Leao parlando del supporto della curva -. É troppo importante per noi. Tutti, anche quelli nuovi, hanno capito la differenza che c'è quando siete tutti a San Siro". "Ogni volta che entriamo in campo, giochiamo per vincere, ma quando ci siete voi a cantare, dimentichiamo la fatica. Grazie mille, quest'anno vogliamo fare cose importanti", ha aggiunto. 

"La mia foto 7 contro 1 in Milan-Napoli? Tornavo dopo un mese, eravamo sotto di un uomo, non riuscivo a respirare bene. In contropiede questa poteva essere una delle poche occasioni nella partita - ha proseguito il portoghese parlando della foto diventata virale -. Se fossi stato al 100%, sarebbe andata meglio". "Non mi ero reso conto che in quell'azione ci fossero tutti quei difensori a inseguirmi - ha aggiunto -. Ho lo screenshot nella mia galleria. Ora mi alleno per bene sul fiato e torno...". 

Leggi anche

Allegri ha rilanciato il Milan con poche mosse e ora i tifosi sognano

"Quando il mister ha calciato la palla? Allegri è top, top, top: troppo bravo, niente da dire... Calma mister!", ha proseguito Leao commentando con ironia il "meme" del mister rossonero che calcia il pallone con rabbia a bordocampo. Poi una battuta su Yamal. "E' pazzo, non è normale. E' troppo forte", ha detto Leao indossando prima la maglietta di Henry e poi quella di Ronaldinho.

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo

1 di 38
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

milan
leao

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

I più visti di Milan

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

Il Milan batte anche il Napoli, aggancio in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro

San Siro

San Siro, il giorno della verità: si decide sulla vendita a Inter e Milan. Forza Italia si astiene, sì più vicino

Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

La mano di Allegri riaccende San Siro: Modric e Pulisic illuminano un Milan da battaglia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"
11:02
L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"
10:45
Torino, si teme lungo stop per Ismajli
10:28
Fifa, al museo una mostra sulla tecnologia al servizio del calcio
09:43
Serie B, Spezia: il pareggio conferma il momento difficile