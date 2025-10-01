Leao, show su Twitch: la curva, il 7 vs 1 di Milan-Napoli, il meme di Allegri e tanto altro...

In attesa di tornare al top della condizione, Rafael Leao dà spettacolo su Twitch. Live per 75 minuti, l'attaccante del Milan ha intrattenuto i tifosi con video di calcio, musicali, risate, meme e commenti in italiano, inglese, francese e portoghese. Uno show vero e proprio con tanto di cambio di "abbigliamento". "Ogni volta che le squadre avversarie vengono a San Siro devono capire la furia, la furia - ha detto Leao parlando del supporto della curva -. É troppo importante per noi. Tutti, anche quelli nuovi, hanno capito la differenza che c'è quando siete tutti a San Siro". "Ogni volta che entriamo in campo, giochiamo per vincere, ma quando ci siete voi a cantare, dimentichiamo la fatica. Grazie mille, quest'anno vogliamo fare cose importanti", ha aggiunto.