Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese. Tutti gli scenari

I passi saranno anche lunghi e ben distesi, ma molto misurati, perché il primo obiettivo è fare tutte le cose nel modo migliore. La trattativa tra Red Bird e Manulife Comvest, l'investitore che prenderà il posto di Elliott, procede spedita con l'obiettivo di chiudere tutti i rapporti con i Singer entro la fine di febbraio. Sono tempi tecnici, quindi in realtà non molto decifrabili: ci sono dettagli da perfezionare e decisioni più o meno importanti da prendere su modalità e ruoli. Ad esempio: il nuovo investitore non dovrebbe avere una quota nel Milan, anche se non è scontato nemmeno questo. La durata del prestito? Si sa solamente che sarà più lunga e con tassi più bassi rispetto agli attuali. L'obiettivo finale? Questo è davvero il grande dilemma, perché non si può escludere una futura vendita - anche se per il momento non all'ordine del giorno - e nemmeno si può escludere che questa avvenga prima della costruzione del nuovo stadio. Dipende da troppi fattori, compresa la possibilità che nei prossimi anni arrivi sul tavolo di Cardinale l'offerta giusta.