Girona, che guaio! Nuovo infortunio per Ter Stegen, si teme un lungo stop

02 Feb 2026 - 14:35




Sembra proprio che Marc-André ter Stegen stia vivendo una stagione maledetta. Il portiere ha lasciato poche settimane fa il Barcellona ed è approdato in prestito al Girona per rilanciarsi in vista dei Mondiali. Il tedesco, però, deve fare i conti con l'ennesimo infortunio. Il classe '92 ha rimediato un problema alla coscia e le prime valutazioni non lasciano ben sperare: il timore è che il tendine sia stato compromesso, costringendo così ter Stegen a una nuova operazione che lo terrebbe lontano dai campi per diversi mesi. In questi ultimi anni, il portiere aveva già avuto seri infortuni e si era anche operato a schiena e ginocchio. 

