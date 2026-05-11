In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini

11 Mag 2026 - 12:27
© Getty Images

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All'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e all'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini andranno i riconoscimenti della prima edizione del 'Premio Giovanni Galeone', intitolato all'indimenticato tecnico di Pescara, Napoli, Ancona, Udinese, Perugia e Como, scomparso il 2 novembre dello scorso anno. L'evento, organizzato dal Sindacato Giornalisti Abruzzesi e dall'Ussi Abruzzo si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara, giovedì 28 maggio alle 16.30.

Accanto ad Allegri e Gasperini, calciatori dei due Pescara più belli di Galeone, tra gli ospiti sono attesi il presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina, il vicepresidente della Figc, Daniele Ortolano, e il presidente della Lnd Abruzzo, Ezio Memmo. Interverranno, tra gli altri, i giornalisti Francesco Repice (Rai Sport), Riccardo Cucchi e Paolo Condó. Durante la manifestazione saranno consegnati gli attestati ai partecipanti al corso di formazione per dirigenti sportivi "Strategie e gestione sostenibile delle società calcistiche" organizzato dall'università degli studi d'Annunzio e Figc.

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