In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini

Accanto ad Allegri e Gasperini, calciatori dei due Pescara più belli di Galeone, tra gli ospiti sono attesi il presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina, il vicepresidente della Figc, Daniele Ortolano, e il presidente della Lnd Abruzzo, Ezio Memmo. Interverranno, tra gli altri, i giornalisti Francesco Repice (Rai Sport), Riccardo Cucchi e Paolo Condó. Durante la manifestazione saranno consegnati gli attestati ai partecipanti al corso di formazione per dirigenti sportivi "Strategie e gestione sostenibile delle società calcistiche" organizzato dall'università degli studi d'Annunzio e Figc.