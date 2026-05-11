Abodi insiste: "No al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, se non va l'Iran... "
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Andrea Abodi dice ancora una volta no al ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali. Nonostante le 10 richieste poste dall'Iran che hanno messo in salita la sua partecipazione alla manifestazione in programma in Usa, Canada e Messico, ecco arrivare - a un mese esatto dall'inizio del torneo, previsto per l'11 giugno 2026 - le parole dell'attuale Ministro dello Sport che spengono ogni speranza per gli Azzurri.
"Non credo ci siano possibilità e poi non sarebbe neanche opportuno - ha ribadito Abodi in merito al ripescaggio dell'Italia -. C si qualifica sul campo, questa rimane la mia posizione. Ci si qualifica per meriti. Ritengo poi che se dovesse mancare una qualche nazionale questa sarebbe sostituita da una Nazionale della stessa confederazione".