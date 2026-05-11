Federcalcio sudcoreana: la squadra femminile nordcoreana sia fatta entrare nel Paese

La Kfa, l'organismo nazionale di governo del calcio sudcoreano, ha presentato una richiesta formale al governo affinché autorizzi la nazionale femminile nordcoreana di calcio a recarsi in Corea del Sud per una partita internazionale. Lo hanno riferito alcuni funzionari citati da Yonhap. Secondo quanto riferito dai funzionari, la Federcalcio coreana ha presentato la richiesta ieri tramite il sistema di scambio intercoreano online gestito dal ministero dell'Unificazione. Ai sensi della legge sullo scambio e la cooperazione intercoreana, i cittadini nordcoreani devono ottenere l'approvazione individuale del governo per entrare in Corea del Sud. "Dopo aver consultato le agenzie competenti, approveremo il loro ingresso prima della visita prevista per il 17 maggio", ha dichiarato un funzionario del ministero. Il Naegohyang Women's Fc, con sede a Pyongyang, si recherà a Suwon, circa 30 chilometri a sud di Seul, il 20 maggio per affrontare il Suwon Fc Women nelle semifinali della Champions League femminile della Confederazione asiatica di calcio. Sarà la prima visita di una squadra sportiva nordcoreana in Corea del Sud in più di sette anni.