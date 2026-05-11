Coppa Italia, Nek canterà l'inno prima della finale Lazio-Inter

11 Mag 2026 - 12:08
© Ufficio Stampa

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Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00 (diretta su Canale 5). Nek eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza.

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