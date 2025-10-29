Logo SportMediaset

MILAN

Allegri, conto alla rovescia anti-emergenza: con la rosa corta scricchiola la difesa

Il tecnico rossonero dopo il pari con l'Atalanta: "Dobbiamo tenere duro ancora dieci giorni"

di Alessandro Franchetti
29 Ott 2025 - 09:30
© Getty Images

© Getty Images

Mai sosta per le nazionali è stata più attesa. Reduce dal sofferto pari in casa dell'Atalanta, Massimiliano Allegri ha segnato in rosso una data sul suo personalissimo calendario. Meglio, ha fatto partire il countdown: "Dobbiamo tenere duro ancora dieci giorni". Già, perché l'emergenza infortuni in casa Milan, con le condizioni di Leao, tra l'altro, da valutare (problemino all'anca secondo il tecnico rossonero), non si è ancora conclusa e, tra Roma e Parma, i rossoneri dovranno fare nuovamente i conti con una rosa ridotta all'osso. Il che, come prima conseguenza, ha visto un'impennata molto poco allegriana dei gol subiti. Dai quattro delle prime sette giornate (due dei quali all'esordio stagionale contro la Cremonese) ai tre delle ultime due. Certo, il livello delle avversarie si è nel frattempo alzato, ma sicuramente, per una squadra costruita per difendere bassa, soffrire e ripartire, l'assenza di cambi in panchina ha abbassato le difese immunitarie. Insomma, quando la stanchezza si fa sentire, alzare la coperta davanti a Maignan diventa molto più complicato.

La Roma, altro avversario scorbutico in arrivo nel fine settimana, e la trasferta di Parma in calendario la settimana dopo dovrebbero essere però le ultime tappe di una salita "irripidita" dalle assenze. Dopo di che, grazie appunto alla sosta nazionali, ci saranno un paio di settimane per svuotare l'infermeria e preparare l'ultima tappa di questo primo strappo di campionato. Tutto sommato, per la verità, superato magari non brillantemente ma comunque senza troppi danni collaterali. Era un mini-ciclo e, per ora, può dirsi superato sufficientemente bene: vittorie con Napoli e Fiorentina, pari con Juve e Atalanta (entrambe in trasferta), unico vero intoppo il 2-2 in casa contro il Pisa. Quei due punti avrebbero lasciato il Milan a una sola lunghezza dalla testa della classifica e sarebbero stati manna dal cielo. Ma se la differenza tra le big e le "piccole" del nostro campionato la fa spesso la panchina, beh, quella a disposizione di Max Allegri non era obiettivamente granché. 

Intanto il tecnico rossonero viaggia verso la sfida con Gasp con la formazione praticamente decisa. Al netto delle condizioni di salute di Leao, Loftus a ridosso della prima punta potrebbe essere una soluzione anche se proprio la scelta della prima punta sembra oggi la più complicata. Gimenez continua a non convincere ma è l'unico vero centravanti in rosa. Nkunku manca di peso dentro l'area. Leao è Leao, giornaliero, e così va preso. Servirebbero un Pulisic o un Rabiot ma, "sfogliando" le dita delle mani, mancano dieci giorni, nove, otto...

Allegri e i dubbi sulle condizioni di Leao: "È solo un fastidio all'anca, con la Roma vediamo"

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

DICH ALLEGRI PRE ATALANTA DICH

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

Lookman torna imprendibile, Pasalic cattedratico. Leao e Gimenez già in versione Halloween

Allegri all'esame Atalanta: "Scontro diretto. Rosa concordata per gli impegni stagionali. Leao? Può fare 20 gol"

Lookman si sblocca, Ricci illude Allegri: il Milan scivola a -3 dal Napoli

Cardinale: "Io Berlusconi 2.0. Non tengo i soldi per me, Premier la vera concorrenza"

Allegri e i dubbi sulle condizioni di Leao: "È solo un fastidio all'anca, con la Roma vediamo"

10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia
09:03
Qualificazioni Mondiali, per Italia-Norvegia oltre 45mila biglietti venduti
08:36
Frode sportiva nelle serie minori di calcio, cinque arresti
08:00
U18 al lavoro a Novarello, 3/11 esordio mondiale con Qatar
23:52
Atalanta, Pasalic: "Serve una vittoria per la svolta"