Allegri, conto alla rovescia anti-emergenza: con la rosa corta scricchiola la difesa

La Roma, altro avversario scorbutico in arrivo nel fine settimana, e la trasferta di Parma in calendario la settimana dopo dovrebbero essere però le ultime tappe di una salita "irripidita" dalle assenze. Dopo di che, grazie appunto alla sosta nazionali, ci saranno un paio di settimane per svuotare l'infermeria e preparare l'ultima tappa di questo primo strappo di campionato. Tutto sommato, per la verità, superato magari non brillantemente ma comunque senza troppi danni collaterali. Era un mini-ciclo e, per ora, può dirsi superato sufficientemente bene: vittorie con Napoli e Fiorentina, pari con Juve e Atalanta (entrambe in trasferta), unico vero intoppo il 2-2 in casa contro il Pisa. Quei due punti avrebbero lasciato il Milan a una sola lunghezza dalla testa della classifica e sarebbero stati manna dal cielo. Ma se la differenza tra le big e le "piccole" del nostro campionato la fa spesso la panchina, beh, quella a disposizione di Max Allegri non era obiettivamente granché.