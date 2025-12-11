Milan, Modric: "Sorpreso dalla personalità di Allegri, Mondiale senza Italia una tragedia"

Direttamente dal palco dei Gazzetta Awards, Luka Modric ha parlato dei primi mesi della sua nuova vita a Milano: "Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così". Interrogato sulla sua nuova avventura con la maglia del Milan, il croato risponde così: "Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra. Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perché l'ho sempre visto".