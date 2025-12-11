Logo SportMediaset

Milan, Modric: "Sorpreso dalla personalità di Allegri, Mondiale senza Italia una tragedia"

Il centrocampista croato ha parlato del suo approdo in Serie A e del Mondiale 2026

di Martino Cozzi
11 Dic 2025 - 19:00

Direttamente dal palco dei Gazzetta Awards, Luka Modric ha parlato dei primi mesi della sua nuova vita a Milano: "Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così". Interrogato sulla sua nuova avventura con la maglia del Milan, il croato risponde così: "Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra. Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perché l'ho sempre visto". 

A Milano, Modric ha trovato sulla panchina rossonera Massimiliano Allegri, del quale ha parlato così: "È un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni". E sul playoff mondiale che vede coinvolta l'Italia, aggiunge: "Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l'Italia si qualifichi, perché lì devono esserci tutte le squadre migliori".

A elogiare Modric è stato anche Urbano Cairo, che ha parlato così del campione croato: "Avere Modric in Serie A è straordinario. Certo, l'ho visto lunedì e avrei preferito non vederlo... (ride ndr.). Secondo me lui è del 1955". 

