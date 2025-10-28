Milan, Allegri: "Tanti errori nel primo tempo, meglio il secondo. Leao fuori per un fastidio all'anca"

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto sulle palle in uscita, un po' perché l'Atalanta ci pressava alto, un po' per la stanchezza. Nel secondo sapevamo che loro non avrebbero potuto pressarci continuamente, ma noi abbiamo sbagliato alcuni passaggi negli ultimi venti metri e non abbiamo sfruttato le occasioni - ha concluso l'allenatore livornese -. Abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo tutti schierati, però allunghiamo la striscia positiva e ora pensiamo a domenica che abbiamo una bella partita con la Roma".