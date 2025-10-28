Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
MILAN

Milan, Allegri: "Tanti errori nel primo tempo, meglio il secondo. Leao fuori per un fastidio all'anca"

Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori scesi in campo nella sfida pareggiata con l'Atalanta: "Per Gimenez si tratta solo di una botta"

di Redazione
28 Ott 2025 - 23:29

Il Milan infila il secondo pareggio consecutivo, ma a differenza della sfida con il Pisa, è un punto guadagnato per i rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha dovuto difendersi strenuamente dopo il gol iniziale di Samuele Ricci, tuttavia atteggiamento ha colpito il tecnico toscano che ora deve pensare alle condizioni di Rafael Leao e Santiago Gimenez in vista della sfida contro la Roma

"Rafa l'ho tolto alla fine del primo tempo perché aveva un fastidio all'anca. Si è allenato, ma non riusciva a scattare e non stava benissimo - ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di DAZN -. Per Gimenez è una botta, mentre per Leao vediamo, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Con la Roma rientrerà anche Estupinian, poi dobbiamo stringere i denti dieci giorni e ci sarà la sosta, così da riavere tutti".

Leggi anche

Lookman si sblocca, Ricci illude Allegri: il Milan scivola a -3 dal Napoli

Allegri ha fatto il punto anche sulla squadra che, nonostante le assenze, ha saputo reagire al meglio, dovendo affinare un po' la fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo quando il Milan ha avuto le occasioni più nitide.

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto sulle palle in uscita, un po' perché l'Atalanta ci pressava alto, un po' per la stanchezza. Nel secondo sapevamo che loro non avrebbero potuto pressarci continuamente, ma noi abbiamo sbagliato alcuni passaggi negli ultimi venti metri e non abbiamo sfruttato le occasioni - ha concluso l'allenatore livornese -. Abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo tutti schierati, però allunghiamo la striscia positiva e ora pensiamo a domenica che abbiamo una bella partita con la Roma".

Leggi anche

Lookman torna imprendibile, Pasalic cattedratico. Leao e Gimenez già in versione Halloween

allegri
leao
milan
atalanta

Ultimi video

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

01:57
Spalletti pronto a tutto

Spalletti pronto a tutto

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

I più visti di Calcio

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:21
Atalanta, Juric: "Dominato in lungo e in largo, meritavamo di vincere. Lookman che spettacolo"
23:04
Napoli, Anguissa: "Il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta"
22:10
Milan, infortunio per Gimenez contro l'Atalanta
22:07
Verona, in attacco ancora la coppia Giovane-Orban
21:38
Lecce, Di Francesco: "Non meritavamo di perdere. Camarda? Gli servirà per crescere"