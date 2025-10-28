Milan, Allegri: "Tanti errori nel primo tempo, meglio il secondo. Leao fuori per un fastidio all'anca"

Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori scesi in campo nella sfida pareggiata con l'Atalanta: "Per Gimenez si tratta solo di una botta"di Redazione
Il Milan infila il secondo pareggio consecutivo, ma a differenza della sfida con il Pisa, è un punto guadagnato per i rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha dovuto difendersi strenuamente dopo il gol iniziale di Samuele Ricci, tuttavia atteggiamento ha colpito il tecnico toscano che ora deve pensare alle condizioni di Rafael Leao e Santiago Gimenez in vista della sfida contro la Roma.
"Rafa l'ho tolto alla fine del primo tempo perché aveva un fastidio all'anca. Si è allenato, ma non riusciva a scattare e non stava benissimo - ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di DAZN -. Per Gimenez è una botta, mentre per Leao vediamo, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Con la Roma rientrerà anche Estupinian, poi dobbiamo stringere i denti dieci giorni e ci sarà la sosta, così da riavere tutti".
Allegri ha fatto il punto anche sulla squadra che, nonostante le assenze, ha saputo reagire al meglio, dovendo affinare un po' la fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo quando il Milan ha avuto le occasioni più nitide.
"Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto sulle palle in uscita, un po' perché l'Atalanta ci pressava alto, un po' per la stanchezza. Nel secondo sapevamo che loro non avrebbero potuto pressarci continuamente, ma noi abbiamo sbagliato alcuni passaggi negli ultimi venti metri e non abbiamo sfruttato le occasioni - ha concluso l'allenatore livornese -. Abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo tutti schierati, però allunghiamo la striscia positiva e ora pensiamo a domenica che abbiamo una bella partita con la Roma".