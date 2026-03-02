Torino, che gaffe: Baroni ancora in distinta al posto di D'Aversa FOTO
Clamoroso errore del Torino: nelle distinte ufficiali della sfida contro la squadra di Sarri compare ancora l'esonerato Baroni anziché D'Aversa.
Chiamatela pure forza dell'abitudine o semplice distrazione: questa la gaffe fatta dal Torino prima del match contro la Lazio. Nelle distinte ufficiali consegnate agli addetti ai lavori poco prima del fischio d'inizio, sulla panchina granata risultava incredibilmente ancora Marco Baroni, nonostante l'esonero e la nuova guida tecnica affidata a Roberto D'Aversa. Già in mattinata il sito ufficiale del club aveva pubblicato la lista dei convocati riportando il nome dell'ex allenatore anziché quello del suo successore.