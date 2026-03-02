Iran, presidente Federcalcio: "Difficile partecipazione a Mondiali in Usa"

02 Mar 2026 - 09:04

Il presidente della federazione calcistica iraniana ha dichiarato di non sapere se la nazionale potrà giocare le partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dopo il bombardamento da parte di Stati Uniti e Israele sul suo Paese. Mehdi Taj ha dichiarato al portale sportivo Varzesh3: "Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". Taj parlava mentre l'Iran scambiava attacchi con Israele nell'ambito di una guerra sempre più ampia innescata dal bombardamento. L'Iran è stato inserito nel Gruppo G della Coppa del Mondo e giocherà tre partite negli Stati Uniti: due a Inglewood, in California, e un'altra a Seattle.

Ultimi video

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

03:54
Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

03:08
Roma-Juventus 3-3: gli highlights

Roma-Juventus 3-3: gli highlights

03:41
Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

01:14
Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

01:06
Torino-Lazio 2-0: gli highlights

Torino-Lazio 2-0: gli highlights

02:44
Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

01:06
N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Mls, Messi segna doppietta e trascina Inter Miami alla vittoria su Orlando
10:00
Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse
09:50
Stramaccioni: "Var? Protocollo sembra fatto da chi non ha mai giocato a calcio"
09:25
Torino, che gaffe: Baroni ancora in distinta al posto di D'Aversa FOTO
09:04
Iran, presidente Federcalcio: "Difficile partecipazione a Mondiali in Usa"