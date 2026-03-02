Iran, presidente Federcalcio: "Difficile partecipazione a Mondiali in Usa"

Il presidente della federazione calcistica iraniana ha dichiarato di non sapere se la nazionale potrà giocare le partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dopo il bombardamento da parte di Stati Uniti e Israele sul suo Paese. Mehdi Taj ha dichiarato al portale sportivo Varzesh3: "Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". Taj parlava mentre l'Iran scambiava attacchi con Israele nell'ambito di una guerra sempre più ampia innescata dal bombardamento. L'Iran è stato inserito nel Gruppo G della Coppa del Mondo e giocherà tre partite negli Stati Uniti: due a Inglewood, in California, e un'altra a Seattle.