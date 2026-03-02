Stramaccioni: "Var? Protocollo sembra fatto da chi non ha mai giocato a calcio"

"Arbitri e Var? Si deve trovare una quadratura. Il protocollo porta a tanti equivoci. La storia del secondo giallo è imbarazzante, sembra una regola fatta da chi non ha mai giocato a calcio. Il secondo giallo vale come un rosso in quanto provoca un rosso. Poi i falli di mano, l'intensità dei contatti, lo step on foot, i simulatori... Ci sono dei temi che possono trarre in inganno. Abbiamo visto anche l'errore enorme in Champions con l'espulsione di Kelly. C'è qualcosa che non va. Credo sia un momento storico del calcio mondiale in cui va fatta chiarezza. Questo mondiale porterà dei chiarimenti. Comunque sto con gli arbitri italiani: ho girato il mondo, rimangono tra i migliori a livello internazionale". Così Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e ora uno tra i più apprezzati opinionisti, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio 1, a proposito dei recenti episodi arbitrali.