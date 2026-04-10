Milan, anche a Verona trasferta vietata. La Sud: "Ennesimo folle abuso"

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti della nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni e pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto a tutti i tifosi rossoneri..."