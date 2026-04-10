Milan, anche a Verona trasferta vietata. La Sud: "Ennesimo folle abuso"
© Da video
Dopo Napoli, anche Verona. I tifosi del Milan non potranno seguire la squadra per la seconda trasferta di fila. Una decisione che ha fatto infuriare gli ultras rossoneri che hanno diffuso un duro comunicato su tutti i loro social:
"È di poco fa la notizia dell’ennesimo folle divieto di seguire la nostra squadra in trasferta, anche questa volta privo di qualsiasi fondamento e circoscritto a tutti i residenti in Lombardia (a proposito della tanto sbandierata discriminazione territoriale), decisione che come spesso accade viene presa da gente che con tutta probabilità, non ha mai messo piede in uno stadio...
Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti della nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni e pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto a tutti i tifosi rossoneri..."