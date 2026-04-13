Milan, ma cosa fa André? Espulso per un gesto osceno in campo da Var

André, obiettivo sul mercato del Milan per il prossimo mercato estivo, è stato protagonista di un'espulsione a dir poco clamoroso nel corso del match tra Corinthians, il suo club, e Palmeiras. Rialzandosi dopo un contrasto di gioco al 35esimo minuto, il 19enne si è toccato le parti intime: il gesto non è passato inosservato ai suoi avversari che hanno immediatamente invitato l'arbitro a intervenire. Il fischietto Flávio Rodrigues de Souza, richiamato davanti al monitor dal Var, ha espulso il centrocampista per il gesto ritenuto osceno.