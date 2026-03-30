Il Milan punta sui giovani e ci riprova per André: nuova offerta, la strategia del Corinthians

Il Milan però non ha intenzione di mollare il colpo facilmente, e secondo Espn avrebbe presentato una nuova proposta. Al rialzo e pari ai 22 milioni di euro, cifra che il Corinthians ha manifestato pubblicamente di volere per dare l'ok alla cessione di André. L'offerta, fanno sapere dal Brasile, sarebbe strutturata in questo modo: 18 milioni subito e 4 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Al momento il club sudamericano non avrebbe ancora dato una risposta ufficiale. Lo scopo di Stabile probabilmente, è quello di temporeggiare nella speranza di scatenare una vera e propria asta.