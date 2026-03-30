MANOVRE ROSSONERE

Il Milan punta sui giovani e ci riprova per André: nuova offerta, la strategia del Corinthians

I rossoneri sperano ancora di ingaggiare il centrocampista classe 2006 cresciuto nei brasiliani

30 Mar 2026 - 18:32
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Concluso l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante del Partizan Belgrado, il Milan ha deciso di riprovarci per André del Corinthians. A conferma della linea verde del club rossonero in vista della prossima stagione. La situazione legata al centrocampista 19enne è a dir poco ingarbugliata: i brasiliani, su indicazione del presidente Omar Stabile, nelle scorse settimane avevano bloccato la trattativa con i rossoneri quando il più era fatto. Scatenando anche la reazione negativa dello stesso classe 2006.

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Il Milan però non ha intenzione di mollare il colpo facilmente, e secondo Espn avrebbe presentato una nuova proposta. Al rialzo e pari ai 22 milioni di euro, cifra che il Corinthians ha manifestato pubblicamente di volere per dare l'ok alla cessione di André. L'offerta, fanno sapere dal Brasile, sarebbe strutturata in questo modo: 18 milioni subito e 4 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Al momento il club sudamericano non avrebbe ancora dato una risposta ufficiale. Lo scopo di Stabile probabilmente, è quello di temporeggiare nella speranza di scatenare una vera e propria asta.

André, centrocampista che in tanti assomigliano al rossonero Fofana, ha totalizzato 28 presenze con la squadra maggiore dopo essere stato promosso dalle giovanili con 4 gol a referto.

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