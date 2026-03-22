Milan, Fofana e l'esultanza "mix tra Leao e Pulisic"
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Il gruppo Milan è solido. Lo spogliatoio ha voluto mandare un messaggio chiaro dopo gli scricchiolii dell'Olimpico. Dopo la sconfitta contro la Lazio si è parlato molto di un ipotetico attrito tra due delle stelle della squadra: Pulisic e Leao. Il portoghese ha sbottato mentre usciva dal campo, sottolineando come l'americano non l'avesse servito in più di un'occasione: "Gioca sempre da solo", si era letto nel labiale di Rafa, infuriato in panchina. Nella partita contro il Torino è arrivata una risposta.
Leao è rimasto ai box per un problema muscolare e allora ci ha pensato Fofana ha togliere qualsiasi dubbio sulla solidità del gruppo rossonero. Dopo aver segnato il gol del 3-1 il centrocampista francese ha celebrato il gol insieme a Rabiot. L'esultanza però, come spiegato proprio dall'ex Monaco, era un omaggio ai due compagni di squadra: "Ho fatto un mix tra quella di Rafa e quella di Puli", spiega. In effetti la posa non lascia dubbi: la posizione da "surfer" alla Leao e il braccio davanti agli occhi dell'americano.