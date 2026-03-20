MILAN

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

Il tecnico del Milan ha parlato anche del figlio Giorgio, centrocampista delle giovanili della Juventus

20 Mar 2026 - 16:48
00:18 
videovideo

Alla vigilia della sfida col Torino, Massimiliano Allegri ne ha approfittato per dire la sua sui settori giovanili italiani. Stuzzicato dal collega Carlo Pellegatti, il tecnico livornese ha parlato brevemente anche di suo figlio. Ossia Giorgio Allegri, talento classe 2011 in forza alla Juventus. Allegri jr gioca con l'Under 15 dove ricopre il ruolo di mezz'ala con la libertà di inserirsi in area di rigore. Ciò condito con una buona tecnica individuale.

Il piccolo Giorgio, nato dalla relazione tra Max e Claudia Ughi, preferisce non avere il papà sugli spalti. "Lui non vuole che lo vado a vedere e viceversa - ha spiegato il tecnico del Milan -. Mi è capitato giusto due volte e mezzo. La cosa importante è che va bene a scuola, l'altro giorno ha preso un bel voto in latino". Un anno positivo per Allegri jr dato che anche la Juventus di mister Pecorari è attualmente seconda nel campionato di categoria a 3 punti di distanza dal Parma capolista.

Ultimi video

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

00:36
INCIDENTE DEVRIES SRV

De Vries a muro nelle libere 1 a Jarama

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

00:18
DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

03:03
DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

00:53
DICH ALLEGRI PRE TORINO DICH

Allegri: "Scudetto? L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

01:06
DICH CUESTA PRE CREMONESE DICH

Cuesta: "Fare di tutto per vincere"

02:10
Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:32
Retegui il sogno Milan

Retegui il sogno Milan

01:40
Il bomber Lewandowski

Il bomber Lewandowski

01:47
Le italiane e l'Europa

Le italiane e l'Europa

01:38
Juve, Locatelli e Boga ex

Juve, Locatelli e Boga ex

02:29
Clip Piantanida Grosso

Un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra: situazione complicata per la squadra di Grosso alla vigilia del match con i bianconeri. Frank Piantanida ci racconta sviluppi e retroscena

01:55
La storia di Milan-Torino

La storia di Milan-Torino

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

I più visti di Calcio

ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

SRV RULLO ARBITRI E VAR - ANTICIPAZIONI OPEN VAR 16/3 SRV

Arbitri e Var: le decisioni sugli errori di Inter-Atalanta

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

Milan, altro che Allegri: ecco il vero motivo della rabbia di Leao

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"