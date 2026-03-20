Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

Il piccolo Giorgio, nato dalla relazione tra Max e Claudia Ughi, preferisce non avere il papà sugli spalti. "Lui non vuole che lo vado a vedere e viceversa - ha spiegato il tecnico del Milan -. Mi è capitato giusto due volte e mezzo. La cosa importante è che va bene a scuola, l'altro giorno ha preso un bel voto in latino". Un anno positivo per Allegri jr dato che anche la Juventus di mister Pecorari è attualmente seconda nel campionato di categoria a 3 punti di distanza dal Parma capolista.