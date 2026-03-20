Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"
Il tecnico del Milan ha parlato anche del figlio Giorgio, centrocampista delle giovanili della Juventus
Alla vigilia della sfida col Torino, Massimiliano Allegri ne ha approfittato per dire la sua sui settori giovanili italiani. Stuzzicato dal collega Carlo Pellegatti, il tecnico livornese ha parlato brevemente anche di suo figlio. Ossia Giorgio Allegri, talento classe 2011 in forza alla Juventus. Allegri jr gioca con l'Under 15 dove ricopre il ruolo di mezz'ala con la libertà di inserirsi in area di rigore. Ciò condito con una buona tecnica individuale.
Il piccolo Giorgio, nato dalla relazione tra Max e Claudia Ughi, preferisce non avere il papà sugli spalti. "Lui non vuole che lo vado a vedere e viceversa - ha spiegato il tecnico del Milan -. Mi è capitato giusto due volte e mezzo. La cosa importante è che va bene a scuola, l'altro giorno ha preso un bel voto in latino". Un anno positivo per Allegri jr dato che anche la Juventus di mister Pecorari è attualmente seconda nel campionato di categoria a 3 punti di distanza dal Parma capolista.