Mondiali 2026, tutte le divise delle squadre qualificate

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Dal particolare blu per la seconda maglia dell'Argentina al richiamo al passato di Spagna e Germania: le maglie che indosseranno le squadre in estate
Il Mondiale 2026 è ormai dietro l'angolo. Superati i 100 giorni dalla partita inaugurale con qualche timore di troppo dovuto anche al conflitto in Medio Oriente e alla sicurezza in Messico, Paese ospitante, la Nazionali provenienti da ogni angolo del mondo coloreranno la competizione che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.
A partire dalle divise ufficiali di gara, molte presentate in questi giorni. Non solo quella dell'Italia che si giocherà i playoff, ma soprattutto quelle delle squadre già qualificate alla competizione. Dalla spirale blu della seconda maglia dell'Argentina, ai 12 colori distinti sopra il bianco del Giappone, fino alla Germania che richiama una storica maglia del passato e alla Norvegia che va sull'all-black per l'away kit.
Per non parlare della Spagna che riprende la tradizione letteraria o le primissime e storiche maglie Mondiali di Curacao o dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro...
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