Tudor nega la gaffe con il suo assistente e ci scherza su: "Ora lo chiamo Arne"

22 Mar 2026 - 11:16
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Una situazione grottesca chiusa con una battuta. Nella conferenza stampa alla vigilia del tesissimo scontro salvezza con il Nottingham Forest, l'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha trovato anche il tempo per una risata. La gag del croato fa riferimento alla presunta gaffe vissuta ad Anfield: l'ex tecnico della Juventus ha salutato un suo assistente scambiandolo per il tecnico dei Red, Arne Slot (anche l'olandese ci aveva scherzato su: "Noi pelati da dietro siamo tutti uguali.."). Tudor però sostiene che non si sia trattato di uno scambio di persone: "Quando si è girato non mi sono sorpreso, stavo ridendo. Posso capire in Croazia, dove magari non sanno chi sia Allan Dixon, ma in Inghilterra? Ha sottolineato il croato facendo intendere quanto fosse assurdo che in Gran Bretagna potessero pensare che lo avesse scambiato per l'olandese. "L'abbiamo fatto apposta. D'ora in poi lo chiamerò Arne. Non è Allan, è Arne". 

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