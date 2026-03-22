Berardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Si parla di 'Scansuolo', ma poi..."

Dopo il pari, in trasferta, contro la Juventus, tra mille difficoltà (dagli infortuni all'epidemia di pertosse che ha colpito lo spogliatoio), Mimmo Berardi gonfia il petto. Il capitano del Sassuolo ha parlato con orgoglio della partita disputata dai suoi sul campo dei bianconeri: "Nonostante le difficoltà siamo venuti qua a giocarcela contro una grandissima squadra, la Juventus, che sta facendo grandi cose". Poi l'esterno offensivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "In giro, sui social, si leggono troppe cose: lo 'Scansuolo', squadra senza obiettivi. Questa sera abbiamo dimostrato chi siamo. Meritiamo rispetto".