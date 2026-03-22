Berardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Si parla di 'Scansuolo', ma poi..."

22 Mar 2026 - 09:37
© IPA

© IPA

Dopo il pari, in trasferta, contro la Juventus, tra mille difficoltà (dagli infortuni all'epidemia di pertosse che ha colpito lo spogliatoio), Mimmo Berardi gonfia il petto. Il capitano del Sassuolo ha parlato con orgoglio della partita disputata dai suoi sul campo dei bianconeri: "Nonostante le difficoltà siamo venuti qua a giocarcela contro una grandissima squadra, la Juventus, che sta facendo grandi cose". Poi l'esterno offensivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "In giro, sui social, si leggono troppe cose: lo 'Scansuolo', squadra senza obiettivi. Questa sera abbiamo dimostrato chi siamo. Meritiamo rispetto". 

videovideo
domenico berardi
sassuolo
juventus

Ultimi video

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

01:31
DICH VOLPATO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Volpato: "Ottima reazione. Siamo un grande gruppo"

01:46
DICH GROSSO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Grosso: "Partita incredibile oltre ogni aspettativa"

04:42
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Spalletti: "Poco lucidi, poco qualitativi. Rigorista l'ho scelto io"

03:12
DICH KALULU POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Kalulu: "Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik"

02:24
DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

00:57
MCH PARTENZA INTER TIFOSI MCH

Inter, la spinta dei tifosi alla partenza per Firenze

00:47
DICH CHIVU SU ALIBI DICH

Chivu non ritorna sulle polemiche post Atalanta: "Parlo di calcio, non cerco alibi"

01:10
DICH CHIVU PRE FIORENTINA DICH

Chivu: "Il calcio è pressione, ma pensiamo solo a noi"

01:32
Inter, insidia viola

Inter, insidia viola

01:39
Pulisic, ora o mai più

Pulisic, ora o mai più

01:47
Zapata contro il Milan

Zapata contro il Milan

02:19
Spalletti: "Qui sto bene"

Spalletti: "Qui sto bene"

01:17
Juve, c'è il Sassuolo

Juve, c'è il Sassuolo

01:27
Tra poco Parma-Cremonese

Tra poco Parma-Cremonese

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

I più visti di Calcio

Germania anni '90, Norvegia all-black, novità Argentina: tutte le maglie del Mondiale

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:47
Milan, Fofana e l'esultanza "mix tra Leao e Pulisic"
09:37
Berardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Si parla di 'Scansuolo', ma poi..."
09:17
Oggi l'Italia a Coverciano. Giovedì contro Irlanda del Nord
08:22
Milik rientra dopo due anni e sorpassa David e Openda. Spalletti: "L'attaccante che chiedevo"
23:43
Pavlovic-Simeone come Parisi-Gimenez, furia Allegri: "Io ci provo a stare calmo ma così smetto di allenare"