Milik, fine del calvario: torna in campo dopo quasi due anni

Il calvario è finito: Arek Milik è tornato in campo a quasi due anni dall'ultima volta. L'attaccante polacco è entrato in campo al 79esimo della sfida contro il Sassuolo, prendendo il posto di Boga. Per ritrovare l'ultima volta in campo del centravanti bianconero bisogna tornare indietro al 25 maggio 2024: la partita era Juventus-Monza, terminata 2-0 grazie ai gol di Alex Sandro e Chiesa. Sulla panchina dei bianconeri c'era Paolo Montero.