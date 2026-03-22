Oggi l'Italia a Coverciano. Giovedì contro Irlanda del Nord

Prenderà il via questa sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la 'missione Mondiale' della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l'Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l'Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un'amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica. Gianluca Scamacca è in forte dubbio a causa di un problema muscolare. Risponderà alla chiamata ma probabilmente tornerà a casa.