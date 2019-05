Roma, quale futuro per De Rossi? Burdisso lo 'chiama' al Boca

17/05/2019

Mentre Roma è ancora sotto shock e i tifosi giallorossi protestano scendendo in piazza per il polemico e doloroso addio di Daniele De Rossi, molti club stanno pensando di ingaggiare l'ex capitano dei capitolini e in particolare è sempre più forte la suggestione che porta in Sudamerica. Il centrocampista non vuole lasciare il calcio e non ha mai nascosto il suo gradimento per il Boca Juniors, proprio il club argentino è stato il primo a farsi pubblicamente avanti per prolungare la carriera di DDR e lo ha fatto per bocca di Nicolàs Burdisso, ex compagno dell'azzurro e oggi dirigente xeneize.