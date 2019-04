Roma, obiettivo Conte: scende in campo anche Totti

17/04/2019

Hanno giocato insieme l'Europeo del 2000 con la maglia della Nazionale, si sono sfidati per anni da rivali sui campi di Serie A e l'anno prossimo potrebbero ritrovarsi entrambi a Roma sponda giallorossa. Stiamo parlando di Francesco Totti e Antonio Conte, che tra loro hanno un rapporto di grande stima e rispetto, come dimostrato anche dall'affettuoso saluto dello scorso anno in occasione di Roma-Chelsea di Champions. L'ex tecnico degli inglesi, in attesa di svincolarsi ufficialmente dai Blues, è l'oggetto del desiderio di molte big in cerca di allenatore (negli ultimi giorni è stato accostato al Bayern Monaco, ma preferirebbe tornare in Italia, dove l'Inter di Marotta lo segue da mesi e dove è sempre viva l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juve) e tra queste, stando a quanto riporta La Repubblica, ci sarebbe anche la Roma, che per convincere l'ex ct azzurro ha deciso di far scendere in campo il suo numero 10.