Lecce, Banda non si presenta in ritiro. Il club "opererà approfondimenti"

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha sottolineato che l'attaccante non si è presentato per "l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia". Secondo quanto riportato da diversi media, negli ultimi giorni l'attaccante zambiano avrebbe posticipato il suo arrivo a causa delle complicate pratiche burocratiche relative al visto sul passaporto.