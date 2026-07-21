Lecce, Banda non si presenta in ritiro. Il club "opererà approfondimenti"

Il Lecce non si immaginava di certo un ritiro estivo così movimentato. Lameck Banda non ha ancora raggiunto i salentini per la preparazione agli ordini di mister Di Francesco e il club vuole approfondire la questione valutando anche dei provvedimenti.
In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha sottolineato che l'attaccante non si è presentato per "l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia". Secondo quanto riportato da diversi media, negli ultimi giorni l'attaccante zambiano avrebbe posticipato il suo arrivo a causa delle complicate pratiche burocratiche relative al visto sul passaporto.
I giallorossi, comunque, vogliono vederci chiaro e opereranno "gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027".